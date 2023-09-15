Ümit Milli Takımı'mız, İtalya ile oynadığı maçı 2-0 kaybetti. Fenerbahçe forması giyen Bartuğ Elmaz, mücadele sakatlık yaşadı. Genç oyuncu sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha rotasyonunu etkileyecek bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin genç furbolcusu Bartuğ Elmaz, U21 Milli Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçta bir sakatlık yaşadı ve bu sakatlık sebebiyle oyunda devam edemedi.

YAKLAŞIK 10 GÜN YOK

Haberde; Bartuğ'un yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı ve tedavi sürecinin başladığı ifade edildi.

Yaz trasnfer döneminde Marsilya'dan transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 resmi maçta forma giydi.