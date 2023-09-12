Kadrosunu birbirinden ünlü yıldızlarla donatarak 'Rüya Takımı' kuran Fenerbahçe son bir dokunuş daha yapmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin Al Musrati ısrarı! İşte transfer detayları...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertlilerde transferde Al Musrati ısrarı sürüyor. Yönetimin 6 numara noktasında Libyalı oyuncu için temasları sürüyor. İşte transferin son detayları...
Kadrosunu birbirinden ünlü yıldızlarla donatarak 'Rüya Takımı' kuran Fenerbahçe son bir dokunuş daha yapmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal, 6 numara isteğini yönetime iletmişti. Bu noktada Al Musrati ısrarı sürüyor.
Sarı-lacivertli idareciler birçok oyuncuyla aynı anda temastalar.