Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

"Dominik Livakovic'in ufak bir problemi vardı, doktorla konuştuk. Kadroya aldık en azından, kendisi de bunu istedi. Problem olsa, 3-5 hafta oynamayabilirdi."

"Bundan sonraki maçlarda Türkiye'de farklı kadro, Avrupa'da farklı kadro olabilir. Bugün böyle gerekiyordu ama yarınki maçlarda Kent oynamayacak ve kadroya giremeyecek diye bir şey yok. Kent bizim oyuncumuz, oynayan bir oyuncu."