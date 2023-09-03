Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak yoluna doludizgin devam etmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yle kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE İLK 11'LER

A.Gücü: Gikiewicz, Kitsiou, Mert, Radakovic, Mujakic, Tolga, Andre, Efkan, Morutan, Renaldo, Sowe.

F.Bahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Fred, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı 3 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

SARI KANARYA 3 PUAN PEŞİNDE

Fenerbahçe, Başkent'te üç puan arıyor... Süper Lig'de ve Avrupa'da bu sezon oynadığı 8 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nü de yenerek yoluna kayıpsız devam etmeyi planlıyor. Ligin üçüncü haftasında oynayacağı Başakşehir maçı ertelenen sarı-kanaryanın başkentte tek hedefi sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 9'a çıkarmak. Sakat olan Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor ve Lincoln Henrique bugün de yok.

KAZANIRSA LİDER

Teknik direktör İsmail Kartal, bugün Başkent deplasmanında Twente maçına göre 11'de değişikliğe gidecek. Tecrübeli çalıştırıcı, kadrosunu rotasyonlu kullanarak hem sakatlıkların önüne geçmek hem de takımdaki yorgunluğu azaltmak istiyor. Bu sebeple Hollanda'da ilk 11 oynayan bazı oyuncular bugün dinlenecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kalede ise İrfan Can Eğribayat'ın yerine bugün yeni transfer Livakovic'e görev vermesi bekleniyor.

Başakşehir maçı ertelenmesine rağmen ligde oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, bugün Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde puanını 9'a çıkaracak. Sarı-lacivertliler, böylece 1 maç eksiği olmasına rağmen liderlik koltuğunu Çaykur Rize'den devralacak.