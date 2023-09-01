Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'den flaş transfer sözleri!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin Nottingham Forest ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü. Sarı-lacivertliler, Belçikalı yıldızın yerine Alfredo Morelos'u renklerine bağlamak için İstanbul'a getirirken, yıldız forvet sosyal medya hesabından Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son günlerin gündem olan ismiyse Michy Batshuayi olmuştu.
Edin Dzeko transferi sonrası yedek konuma düşen Belçikalı yıldızın takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü.