UEFA Konferans Ligi play-off turunda 6-1'lik toplam skorla gruplara kalan Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Kartal'ın açıklamalarından satır başları:

İstanbul'da 5-1 kazandığımız bir maçın ikinci ayağını bu akşam oynadık. Rakibin bize karşı çok motive hazırlandığını, sert oynadılar ve taraftar desteğini aldılar. Bizi provoke edeceklerini biliyorduk. Biz sadece oyunumuza konsantre olalım dedik oyuncularımıza. İlk yarı lüzumsuz yere 5 tane sarı kart gördük, biz bunu istemiyoruz. Biz böyle bir şey olmasını tahmin etmiyorduk. Bunlara alışmalıyız. Bu tip maçları bundan sonra da oynayacağız. Olmaması gerekiyor. Teknik direktör olarak kabul etmiyorum. İkinci yarıya daha sakin olmamız gerektiğini, gol yiyip atabiliriz ama futbol oynayacağız dedik. Yaptığımız hamlelerle kontrollü oynamaya çalıştık. Kazandığımız için mutluyuz. 6'da 6 yaparak ülke puanına katkı yaptık, gruplara namağlup bir şekilde kaldık. Avrupa'da üst üste 7 maç kazanan tek Türk takımıyız ve mutluyuz.

Karşımızdaki takım Twente; çok iyi, çok organize, sert ve koşan bir takım. Bunun önce altını çizelim. İlk devre bizi zorladılar, biz de buna müsaade ettik. Kendi işimizi bıraktık, rakiple uğraştık ilk yarıda. Her maç kazanacağız, her maç iyi oynayacağız diye bir şey yok. Planımız tuttu bugün, kazandık. Oyuncularımı tebrik ettim. Bazı maçlarda oyunu tutmak, bazı maçlarda kazanmak için oynayacağız. Bu akşamki maç böyle bir maçtı. Biz 2.5 gün sonra çok önemli bir lig maçına çıkacağız. Bazı oyuncuları dinlendirdik. Bizim planlarımız içinde de bu her zaman var olacak.