Twente Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Twente'ye konuk olacak. 5-1'lik skor avantajıyla sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, kazanarak turlamak istiyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe 5-1'in rövanşında Twente'ye konuk olacak. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

TWENTE - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Twente: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjolo, Sadilek, Steijn, Van Wolfswinkel, Rots, Vlap, Ugalde.

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, Fred, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko.

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? FB MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Twente - Fenerbahçe maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

HEDEF 101. GALİBİYET

Bugün Twente ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki 260. maçına çıkacak. Geride kalan 259 karşılaşmada 100 kez rakiplerini deviren sarı-lacivertliler, 104 mücadelede ise mağlubiyet yaşadı. 55 maçta da sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, 346 gol attı, kalesinde 369 gol gördü.

17 MAÇTA 1 MAĞLUBİYET

Son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülen Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana yaptığı son 17 Avrupa mücadelesinde 13 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez sahadan mağlup ayrıldı. Konferans Ligi'nde ise oynadığı 7 maçın 5'ini kazandı, 2'sini kaybetti. 24 gol atıp, 8 gol yedi.