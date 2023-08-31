UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe 5-1'in rövanşında Twente'ye konuk oluyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
TWENTE - FENERBAHÇE İLK 11'LER
Twente: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjolo, Sadilek, Steijn, Van Wolfswinkel, Rots, Vlap, Ugalde.
F.Bahçe: İrfan Can, Osayi, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, Fred, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko.
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? FB MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Twente - Fenerbahçe maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başladı. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.
HEDEF 101. GALİBİYET
Bugün Twente ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki 260. maçına çıkacak. Geride kalan 259 karşılaşmada 100 kez rakiplerini deviren sarı-lacivertliler, 104 mücadelede ise mağlubiyet yaşadı. 55 maçta da sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, 346 gol attı, kalesinde 369 gol gördü.
17 MAÇTA 1 MAĞLUBİYET
Son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülen Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana yaptığı son 17 Avrupa mücadelesinde 13 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez sahadan mağlup ayrıldı. Konferans Ligi'nde ise oynadığı 7 maçın 5'ini kazandı, 2'sini kaybetti. 24 gol atıp, 8 gol yedi.