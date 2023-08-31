TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den orta saha hamlesi! İşte listedeki 2 futbolcu

Transfer döneminde takıma kattıkları ve sattığı oyuncularla adından söz ettiren Fenerbahçe, dur durak bilmiyor. Orta saha bölgesine 1 takviye daha yapmak isteyen sarı-lacivertliler, aday sayısını ise 2'ye indirdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.08.2023- 06:40