Bu sezonki transferleriyle büyük sükse yapan Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den orta saha hamlesi! İşte listedeki 2 futbolcu
Transfer döneminde takıma kattıkları ve sattığı oyuncularla adından söz ettiren Fenerbahçe, dur durak bilmiyor. Orta saha bölgesine 1 takviye daha yapmak isteyen sarı-lacivertliler, aday sayısını ise 2'ye indirdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Bu sezonki transferleriyle büyük sükse yapan Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Ndidi, Jorginho, Ndombele, Wendel ve Dominguez'de istediği sonuca varamayan sarı-lacivertliler, rotasını Marcos Antonio ile Al Musrati'ye çevirdi.
Fotomaç'ın haberine göre; Kanarya'da ilk hedef Braga forması giyen Al Musrati olarak belirlendi.