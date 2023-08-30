UEFA Konferans Ligi play-off turunda 5-1'in rövanşında deplasmanda Twente'ye konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Kartal'ın açıklamalarından satır başları:

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu maça gelince, ilk maçta 5-1 kazandık, avantajlı bir skor elde ettik. Twente'nin ilk 15-20 dakika bizi ne kadar zorladığını gördük. Bunun bilinceyiz. 7 maçtır kazanıyoruz. Kazanma alışkanlığı olan bir takımız. Bu maçı da çok ciddiye alıyoruz. İyi bir takım, koşan bir takım. Bunları da yaptığımız analizlerde tespit ettik. Kendimize yakışan bir futbolla kazanıp ülkemize geri dönmek istiyoruz.

Elimizde bazı mevkilerde olması gereken oyuncularımız sakat. Bunları da listeye yazamadık. Bu biraz elimizi zayıflatıyor ama kadroda olan sağlam oyuncularla ilk maçta yaptığımızı yapabileceğimizi düşünüyorum.

Twente takımı iyi futbol oynamaya çalışan bir takım. İlk maçta farklı kaybetmiş olmalarına rağmen burada galibiyetle telafi etmeye çalışacaklardır. Bunun bilincindeyiz. Bu şekilde yarınki maça en iyi şekilde hazırlandık.

Livakovic çalışmayı çok seven bir oyuncu. Antrenmanlarda ortaya koyduğu performansla uyum sağlamış gözüküyor. Performansı memnun ediyor bizi. Alfredo Morelos için kesinleşmiş bir şey yok. Bu süreci başkanımız ve yönetim yönetiyor.

Batshuayi şu anda bizim kadromuzda. Bugün itibariyle bizimle birlikte ama yarın ne olur bilemem. Bu kulübün kontrolünde olan bir şey. Şu anda yarınki maça odaklandım. Transferlerle konsantrasyonumu dağıtmak istemiyorum.