Bu sezon Bayern Münih'te sadece 9 dakika süre alan Gravenberch'in takımdan ayrılmaya sıcak bakmasının Milan için avantaj olduğunu belirten İtalyanlar, Pioli'nin bu şartla Krunic'in gidişine izin verebileceğini vurguladı. F.Bahçe de bu konudaki gelişmeleri yakından takip ediyor.



