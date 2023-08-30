Fred'in yanına kaliteli bir isim katmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic bulunuyor.
Fenerbahçe'de Rade Krunic fırsatı! O transfer olursa...
Orta saha bölgesini güçlendirerek 3 kulvarda yarışacak ve alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe, Milan'da bonservisi bulunan Rade Krunic'i istiyordu. Boşnak oyuncunun her ne kadar takımda kalacağı açıklansa da, o transfer sonrası ayrılmasına izin verilebilir. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fred'in yanına kaliteli bir isim katmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu için İtalyan deviyle görüşmelerini sürdürüyor.
Şu ana kadar yapılan girişimlerde sonuca varılamamıştı ki İtalya'dan bu transfer hakkında Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi.