FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor'da flaş gelişme! Transfer...

Fenerbahçe'de 26 yaşındaki futbolcu Emre Mor ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Zimbru maçında sakatlanan milli oyuncunun, gelen transferlerin ardından takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Emre Mor'un transfer durumuna dair yeni bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.08.2023- 14:45