Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile sezona iyi bir başlangıç yaptı.
FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor'da flaş gelişme! Transfer...
Fenerbahçe'de 26 yaşındaki futbolcu Emre Mor ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Zimbru maçında sakatlanan milli oyuncunun, gelen transferlerin ardından takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Emre Mor'un transfer durumuna dair yeni bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile sezona iyi bir başlangıç yaptı.
Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren sarı-lacivertlilerde bazı oyuncuların geleceği belirsizliğini koruyor.