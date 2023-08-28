FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferi neden açıklanmadı? İşte Altay Bayındır gerçekleri

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyon olmak ve Avrupa'da adından söz ettirmek istiyor. Kaleyi Dominik Livakovic'e emanet eden Kanarya'da, Altay Bayındır ise Manchester United'la anlaşmıştı. Peki, 25 yaşındaki kaleci neden Kırmızı Şeytanlar'a imza atmadı? Konuyla ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)