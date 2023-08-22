Fenerbahçe bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Hırvat kaleci Dominik Livakovic'te mutlu sona ulaşmaya çok yakın...
TRANSFER HABERLERİ: Hırvat basını duyurdu! Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic müjdesi
Transfer döneminde gerek kadrosuna kattığı gerekse gönderdiği futbolcularla adından söz ettiren Fenerbahçe'de gündem kaleci transferi... Sarı-lacivertliler bir süredir Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic için temaslarını sürdürüyordu. Hırvat basını konuyla ilgili müjdeyi verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Hırvat basınında çıkan haberlerde Dinamo Zagrep'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından oyuncunun transferine onay verdiği belirtildi.
Sarı-Lacivertliler Hırvat kulübü ile yıldız file bekçesinin transferi konusunda yaptığı görüşmelerde 9+1 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.