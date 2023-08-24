Trendyol Süper Lig'e üst üste aldığı 2 galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de moraller yerinde.
TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal raporunu sundu! 5 ayrılık daha gerçekleşecek
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe'de transferler kadar ayrılıklarda devam edecek gibi duruyor. Yönetim buna göre İsmail Kartal'ın raporuna göre 5 ismi daha takımdan gönderecek. İşte listede yer alan futbolcular... FB SPOR HABERLERİ
Trendyol Süper Lig'e üst üste aldığı 2 galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de moraller yerinde.
Özellikle bu sezon yapılan transferlede nokta atışı yapılması hem taraftartı hem de yönetimi mutlu etti.
Sarı-lacivertliler son olarak Samsunspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü.