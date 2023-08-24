TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal raporunu sundu! 5 ayrılık daha gerçekleşecek

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe'de transferler kadar ayrılıklarda devam edecek gibi duruyor. Yönetim buna göre İsmail Kartal'ın raporuna göre 5 ismi daha takımdan gönderecek. İşte listede yer alan futbolcular... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.08.2023- 10:13