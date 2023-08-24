Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin gözdelerine talipler artıyor!
Son dakika spor haberleri: Sezona süper başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer kadar oyunculara gelen tekliflerde dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde performanslarıyla çıkış yapan iki isme teklifler gelmeye devam ediyor. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler, transferde yeniden atağa kalktı.
Performansıyla tartışma konusu olan Altay Bayındır'ın yerine takviye yapmak için uzun süredir girişimlerini sürdüren Kanarya, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı.