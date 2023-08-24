Fenerbahçe'de yapılan üst üste transferlerin ardından kadro büyük ölçüde şekillenirken, sarı lacivertliler eksik tek bölge 6 numara pozisyonu için kolları sıvadı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de '6 numara' operasyonu! Edin Dzeko devreye girdi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de transfer dönemi hızlı ilerliyor. Yönetim, İsmail Kartal'ın istediği oyuncuları birer birer alıyor. Sarı-lacivertlilerde sıradaki hedef 6 numara mevkisi. Tecrübeli teknik adamın isteği üzerine Fenerbahçe yoğun mesai harcıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı lacivertlilerde son olarak kaleci transferinde mutlu sona ulaşılırken Dominik Livakovic kısa süre içinde takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
Altay Bayındır ise sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun yaşanmaz ise Manchester United'ın yolunu tutacak.