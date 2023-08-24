UEFA Konferans Ligi'nde heyecan play-off turu ile devam ediyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Twente ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler müsabakayı heyecanla bekliyor. Kritik müsabakada Andrew Madley düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman? FB maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

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UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Twente ile play-off turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - TWENTE MAÇI NE ZAMAN? FB MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Twente maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - TWENTE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Djiku, Peres, Oosterwolde, Fred, İsmail, Cengiz, Syzmanski, Tadic, Dzeko

Twente: Unnnerstall, Brenet, Hilgers, Pröpper, Rots, Sadilek, Regger, Stejin, Wolfswinkel, Naci, Ugalde

AVRUPA'DA 259. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 258 kez boy gösterdi. Bu süreçte 99 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 341 kez havalandırırken, kalesinde 368 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 7. MAÇ

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde sarı-lacivertliler, 7. kez mücadele edecek. Bu sezon organizasyonun 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru ile eşleşen Kanarya, rakibini 5-0 ve 4-0'lık skorlarla yenerek turnuva dışında bıraktı. 3. turda ise Slovenya ekibi Maribor'la mücadele eden Kanarya, her iki maçta da (3-1, 3-0) sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Konferans Ligi'nde 19 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 7 gol gördü.

KANARYA'DAN 6 MAÇTA 6 GALİBİYET

2023-2024 sezonuna İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4, Süper Lig'de ise 2 maç oynadı. Sarı-lacivertliler, 6 müsabakada da sahadan galibiyetle ayrıldı.

TWENTE HOLLANDA LİGİ'NDE 2. SIRADA

Twente, Hollanda Eredivisie'nin yeni sezonunda oynadığı 2 maçı da kazanırken, AZ Alkmaar'ın ardından 6 puanla 2. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, tüm kulvarlarda 6 resmi maçta da yenilgi yaşamadı.

TWENTE İLE 14 YIL SONRA

Hollanda temsilcisi ile 14 yıl sonra karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibiyle 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele etti. İstanbul'da oynanan maçı Twente 1-0 kazanırken, deplasmanda ise Fenerbahçe sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Fenerbahçe, tek yenilgisini aldığı rakibi önünde grubu 15 puanla lider tamamlamıştı.

İNGİLİZ HAKEM ANDREW MADLEY DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Twente arasında oynanacak müsabakada İngiliz hakem Andrew Madley düdük çalacak. Madley'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Michael Salisbury olacak.