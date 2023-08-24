UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Twente'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak rövanş öncesi avantajı kapmak istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile Twente karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

F.BAHÇE - TWENTE İLK 11'LER

F.Bahçe: İrfan Can, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Ryan Kent, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

Twente: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap, Kjolo, Rots, Regeer, Steijn, Ugalde.

FENERBAHÇE - TWENTE MAÇI NE ZAMAN? FB MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Twente maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 259. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 258 kez boy gösterdi. Bu süreçte 99 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 341 kez havalandırırken, kalesinde 368 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 7. MAÇ

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde sarı-lacivertliler, 7. kez mücadele edecek. Bu sezon organizasyonun 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru ile eşleşen Kanarya, rakibini 5-0 ve 4-0'lık skorlarla yenerek turnuva dışında bıraktı. 3. turda ise Slovenya ekibi Maribor'la mücadele eden Kanarya, her iki maçta da (3-1, 3-0) sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Konferans Ligi'nde 19 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 7 gol gördü.

KANARYA'DAN 6 MAÇTA 6 GALİBİYET

2023-2024 sezonuna İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4, Süper Lig'de ise 2 maç oynadı. Sarı-lacivertliler, 6 müsabakada da sahadan galibiyetle ayrıldı.

TWENTE HOLLANDA LİGİ'NDE 2. SIRADA

Twente, Hollanda Eredivisie'nin yeni sezonunda oynadığı 2 maçı da kazanırken, AZ Alkmaar'ın ardından 6 puanla 2. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, tüm kulvarlarda 6 resmi maçta da yenilgi yaşamadı.

TWENTE İLE 14 YIL SONRA

Hollanda temsilcisi ile 14 yıl sonra karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibiyle 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele etti. İstanbul'da oynanan maçı Twente 1-0 kazanırken, deplasmanda ise Fenerbahçe sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Fenerbahçe, tek yenilgisini aldığı rakibi önünde grubu 15 puanla lider tamamlamıştı.

İNGİLİZ HAKEM ANDREW MADLEY DÜDÜK ÇALIYOR

Fenerbahçe ile Twente arasında oynanan müsabakada İngiliz hakem Andrew Madley düdük çalıyor. Madley'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Michael Salisbury...