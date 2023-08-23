TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Krunic inadı! Yeni teklif yapıldı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler Rade Krunic isminde inat ediyor. Kurmaylar, Boşnak yıldız için yeni teklif yapacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2023- 06:40