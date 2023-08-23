Fenerbahçe'de Rade Krunic transferi adeta yılan hikayesine döndü.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Krunic inadı! Yeni teklif yapıldı
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler Rade Krunic isminde inat ediyor. Kurmaylar, Boşnak yıldız için yeni teklif yapacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'de Rade Krunic transferi adeta yılan hikayesine döndü.
Sarı-lacivertliler bu transferi noktalamak için çalışmalarını hızlandırdı.
Teknik direktör İsmail Kartal, Boşnak yıldızı ısrarla kadrosunda görmek istiyor.