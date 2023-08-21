Fenerbahçe'nin gündeminde olan Nicolas Dominguez için Bologna'dan açıklama geldi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Nicolas Dominguez'den kötü haber!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sarı-lacivertlilerde yönetimin bir süredir gündeminde olan Nicolas Dominguez cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte transfere dair son detaylar... FB SPOR HABERELERİ
Kulübün CEO'su Claudio Fenucci, Arjantinli oyuncuyu bırakmak istemediklerini söyledi.
Fenucci, "Nico için yeni bir teklifte bulunduk. Cevabını bekliyoruz. Onu burada tutmak istiyoruz. Çünkü hâlâ önemli beklentileri olan bir oyuncu" dedi.