Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Arao'nun ayrılmasıyla 6 numarada oluşan eksikliği bitirmek ve bunu da kaliteli bir isimle yapmak istiyor.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de gözler ön liberoda! İşte listedeki 3 aday
Yeni sezona hızlı başlayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Ön libero hattına takviye yapacak olan sarı-lacivertli ekip harekate geçti. Kurmaylar listedeki 3 adaydan birini kadroya katmayı planlıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Milan'ın Boşnak yıldızı Krunic'i, Dzeko'nun da yoğun markajı ile ikna eden sarı-lacivertliler, İtalyan ekibiyle de 8 milyon Euro için el sıkıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe,. Arsenal'den Partey için nabız yoklandı.