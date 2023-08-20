Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında pazartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.
F.Bahçe galibiyet peşinde! İşte Samsunspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yılport Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak ikide iki yapmak istiyor. Mücadele öncesi teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı.