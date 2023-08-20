F.Bahçe galibiyet peşinde! İşte Samsunspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yılport Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak ikide iki yapmak istiyor. Mücadele öncesi teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.08.2023- 22:36