Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Gazi şehrimiz Gaziantep'e ve Gaziantep camiasına yaşadığımız büyük felaketten ötürü bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah bir daha böyle büyük felaketler yaşattırmasın inşallah. Bugün taraftarımızın beklentilerine cevap vererek, iyi futbol oynayıp, onları tatmin edip, 3 puan almak istiyoruz.

Fred ve Cengiz uzun süredir transfer çalışmalarını sürdürdüğümüz oyunculardandı. Biz, ihtiyacımız olan transferleri istiyorduk. İkisine de ihtiyacımız vardı. Katkı sağlayacaklarına, kalitemizi artıracaklarına inanıyoruz. Güzel bir galibiyetle onları da karşılamak istiyoruz.