Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den dev hamle! İngiltere'nin tankı geliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler dünya yıldızlarını transfer etmişti ve hala durmak bilmeden devam ediyor. Fenerbahçe'nin sıradaki hedefi çok şaşırtacak. Sarı-lacivertliler, Arsenal'ın as oyuncularından birini istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlileri önümüzdeki sezon için iddialı kadro kurmak istiyor.
Hem Süper Lig hem de Konferans Ligi şampiyonluğu hedefleyen Kanarya, kolları sıvamış durumda.