TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den dev hamle! İngiltere'nin tankı geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler dünya yıldızlarını transfer etmişti ve hala durmak bilmeden devam ediyor. Fenerbahçe'nin sıradaki hedefi çok şaşırtacak. Sarı-lacivertliler, Arsenal'ın as oyuncularından birini istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.08.2023- 12:02