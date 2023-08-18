Fenerbahçe'de mutsuz olan Michy Batshuayi'yle yollar her an ayrılabilir.
Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Bonservis bedeli...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe yeni sezonda transfer çalışmalarını hızlandırdı. Aldığı oyuncu kadar da aynı şekilde oyuncu satan sarı-lacivertlilere bir müjdeli haber geldi. Yıldız transferlerden sonra yedeğe düşen Michy Batshuayi'ye flaş teklif geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Transferin hızlı takımlarından olan sarı-lacivertlilerde ayrılıklar da üst üste yaşanıyor.
Yeni sezonda büyük bir değişim yaşayan Kanarya'da adeta sil baştan bir kadro kuruldu.