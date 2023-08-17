Bu sezon şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'de yönetim, gemileri yaktı...
Manchester City'nin yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde harekete geçildi
Kadrosunu birbirinden önemli yıldızlarla güçlendiren Fenerbahçe, nokta atışı hamlelerine devam edecek. Sarı-lacivertlilerde son olarak yönetim, Manchester City'nin yıldızını gözüne kestirdi ve harekete geçti. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Şu ana kadar ilk 11'e tam 9 transfer yapan sarı-lacivertlilerde sadece takviye yapılacak iki nokta kaldı.
Bunlardan biri kale diğeri orta saha... Son olarak orta alanı M.United'den Fred'le güçlendiren Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı da gölgede bırakacak bir futbolcuya yöneldi.