Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe fiyatı revize etti! Yeni teklif...
Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna Gaziantep FK galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Kadrosuna önemli isimleri takviye eden sarı-lacivertli ekip rotasını yeniden İtalyan'ya çevirdi. Kurmaylar, yıldız ismi kadrosuna dahil etmek için teklifte revizeye gitti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip orta sahayı güçlendirmek için önemli bir takviye yapacak.
Kanarya, rotasını İtalya'ya çevirmiş durumda.