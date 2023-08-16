Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İlle de Livakovic! Transferde sona gelindi
Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, yeni bir imzaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip uzun zamandır ilgilendiği Dominik Livakovic harekatında sona geldi. Hırvat file bekçisi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a gelecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Kadrosuna kattığı önemli yıldızlarla şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler rotasını kaleci transferine çevirdi.
Dinamo Zagreb forması giyen 28 yaşındaki milli kaleciyle uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe, transferde sona geldi.