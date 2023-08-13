Fenerbahçe, Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic'le her konuda anlaşmış, İtalyan ekibini de ikna aşamasına gelmişti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Rade Krunic transferinde sonra gelindi! İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe transfer arayışları girerken son olarak Rade Krunic'i listesine almıştı. Yıldız futbolcu ikna edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Ancak Milano temsilcisinin teknik direktörü Stefano Pioli, ilk andan itibaren bu transfere karşı çıkmıştı.
Tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde Krunic'le görüştü ve takımda kalması yönünde ikna etti.