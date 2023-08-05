Fenerbahçe Maribor mesaisini sürdürdü!

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe sahasında Maribor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2023- 21:51