Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Sağ kanadını yıldız bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim geldi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den bir Manchester United'li yıldız daha!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe transferde kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilier Manchester United'den Fred'i kadrosuna kattıktan sonra bir yıldız oyuncuyu daha gözüne kestirdi. İşte detaylar...(FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Anthony Martial için harekete geçti.
Takvim'in aktardığı bilgilere göre gelecek sezon İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Manchester United'la sözleşmesi sona erecek kanat-forvet Anthony Martial, Fenerbahçe'ye teklif edildi.