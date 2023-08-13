Fenerbahçe, yeni sezon transferlerine son hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekip son olarak Fred ile anlaşarak İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe yıldız futbolcuyu KAP'a bildirdi.

İŞTE SARI-LACİVERTLİLERİN BİLDİRİSİ.

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır."

FRED, FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTI. İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Türkiye'nin en büyük ve büyük bir tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Ben de bu tarihin bir parçası olmak istiyorum. Umarım herkes de mutlu olmuştur. İlk izlenimlerim çok güzel ve olumlu.

Brezilyalı olarak da Alex de Souza ve Roberto Carlos bu oyunculardan bazıları. Ben de elimden gelenin fazlasını yaparak büyük oynamak ve bütün kupaları kazanıp, tüm başarılarda katkım olmasını istiyorum.

Brezilya milli takımında 9 yıl önce ilk olarak bu sahada oynamıştım. Şimdi ise buradaki bu sahada Fenerbahçe taraftarı için oynayacağım. Bunun için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarı daha buraya gelmeden beni desteklemeye başladı.