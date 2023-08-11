Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı pas ve şut çalışmalarıyla tamamladı. Dün oynanan NK Maribor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenman ile tamamlayacak.