Yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe müthiş bir harekat yürütüyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 3 bomba birden! Yıldızlar peş peşe gelecek
Transfer döneminde iddialı isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe durmak bilmiyor. 3 bölgeye takviye için harekete geçen yönetim, flaş yıldızlarla masaya oturdu. İşte o futbolcular ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe müthiş bir harekat yürütüyor.
Sarı- lacivertliler, kaleci, orta saha ve kanat transferi için girişimlerini hızlandırdı.