Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası'nda sportif ekipman talimatının 16'ncı maddesine aykırı eylemler nedeniyle ihtar cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan karar şöyle:
"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatının 16. maddesine aykırı eylemleri nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."
PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası'nda sportif ekipman talimatının 16. maddesine aykırı eylemler nedeniyle ihtar cezası verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 10.08.2023- 17:39
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası'nda sportif ekipman talimatının 16'ncı maddesine aykırı eylemler nedeniyle ihtar cezası verdi.