UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Maribor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanıp deplasmanda oynayacağı rövanş maçında avantaj elde etmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile Maribor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE MARIBOR İLK 11'LER

F.Bahçe: Altay, Osayi, Becao, Peres, Ferdi, Zajc, İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can, King, Dzeko.

Maribor: Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic.

FENERBAHÇE - MARİBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Maribor maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başladı. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 257. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 256 kez boy gösterdi. Bu süreçte 97 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 335 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE 5. MAÇ

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde sarı-lacivertliler, 5. kez mücadele edecek. İlk sezonda turnuvanın son 16 play-off turunda Slavia Prag ile eşleşen Fenerbahçe, rakibine her iki maçta da (3-2) mağlup olarak veda etmişti. Bu sezonun 2. turunda Moldova ekibi Zimbru ile eşleşen Kanarya, rakibini farklı (5-0, 4-0) skorlarla yenerek saf dışı bıraktı. Konferans Ligi'nde 13 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 gol gördü.

İNGİLİZ HAKEM ROBERT JONES DÜDÜK ÇALIYOR

Fenerbahçe ile Maribor arasında oynanan müsabakayı İngiliz hakem Robert Jones yönetiyor. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ve Wade Smith yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall...