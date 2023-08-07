FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Michy Batshuayi'ye yol göründü! F.Bahçe'den Fransız ekibine karşı teklif

Yaptığı transferler kadar gönderdiği oyunculardan ettiği karlarla da gündeme gelen Fenerbahçe'de, Belçikalı yıldız Michy Batshuayi'ye de yol göründü. Fransa Ligue 1 temsilcisi, sarı-lacivertlilerin kapısını transfer için çalarken; 1 yıl sözleşmesi kalan yıldız isimden bonservis geliri elde edinmek isteniyor. Bu doğrultuda F.Bahçe karşı teklif sundu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2023- 06:40