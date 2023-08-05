FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Rade Krunic harekatı! Milan'ın bonservis isteği...

Transferde birçok mevki için çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'i listesine eklemişti. Sarı-lacivertliler ilk teklifini iletirken, İtalyan ekibinin istediği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2023- 06:40