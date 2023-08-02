Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını son hızıyla sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye İngiliz genç yıldız! Transferde son durum...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin radarına genç yıldız Jaden Philogene takıldı. Fenerbahçe 21 yaşındaki futbolcu için girişimlere başladı. İşte transferde son durum... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli takım bu sezon kesinlikle şampiyonluk istiyor.
Bu sezon büyük başarılar elde etmek isteyen Kanarya, kolları sıvamış durumda.