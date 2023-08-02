FENERBAHÇE HABERLERİ: O isimden kötü haber! 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Son dakika spor haberleri: Sezona hem saha içi sonuçları hem de transferlerle damga vuran Fenerbahçe'de o isimden kötü haber geldi. Yıldız futbolcu 3 hafta sahalardan uzak kalacak. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2023- 11:01