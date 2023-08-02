Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova'nın Zimbru ekibi ile karşılaştı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: O isimden kötü haber! 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Son dakika spor haberleri: Sezona hem saha içi sonuçları hem de transferlerle damga vuran Fenerbahçe'de o isimden kötü haber geldi. Yıldız futbolcu 3 hafta sahalardan uzak kalacak. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 02.08.2023- 11:01
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova'nın Zimbru ekibi ile karşılaştı.
Temsilcimiz 5-0'ın rövanşında rakibini 4-0 mağlup etti
Sarı-lacivertliler, bu sonuçla adını üst tura yazdırdı.