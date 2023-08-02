TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe sağ gösterip sol vuracak! Livakovic derken...

Yeni sezon öncesi önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de sıra kaleye geldi. Ön bölgeleri yıldız isimlerle dolduran sarı-lacivertli ekip kaleci transferi için uzun zamandır Livakovic'i gündeminde barındırıyordu. Ancak görüşmelerin çıkmaza girmesi, kurmayları alternatif isimlere yönlendirdi. Kanarya listedeki diğer isme yöneldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2023- 06:40