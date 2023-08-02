Yeni sezonda kalesini yabancı bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe arayışlarına tam gaz devam ediyor.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe sağ gösterip sol vuracak! Livakovic derken...
Yeni sezon öncesi önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de sıra kaleye geldi. Ön bölgeleri yıldız isimlerle dolduran sarı-lacivertli ekip kaleci transferi için uzun zamandır Livakovic'i gündeminde barındırıyordu. Ancak görüşmelerin çıkmaza girmesi, kurmayları alternatif isimlere yönlendirdi. Kanarya listedeki diğer isme yöneldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Yeni sezonda kalesini yabancı bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe arayışlarına tam gaz devam ediyor.
Teknik direktör İsmail Kartal ile koordineli bir operasyon yürüten sarı-lacivertliler, kaleci transferi için büyük uğraş veriyor.
İlk hedef olarak Dominik Livakovic'i belirleyen ve uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunan Fenerbahçe, Hırvat kalecideki süreç uzayınca alternatif isimlere yönelme kararı kaldı.