Transferde gaza basan Fenerbahçe, Zajc ve Mert Müldür'ün ardından büyük bir bomba patlatmak için harekete geçti.
Fenerbahçe'den ses getirecek hamle! Transferde Batshuayi devreye girdi
Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, transferde de vites yükseltiyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-laciverli ekip, dünya yıldızının peşine düştü. Kanarya'nın golcü ismi Michy Batshuayi transferde devreye girdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Transferde gaza basan Fenerbahçe, Zajc ve Mert Müldür'ün ardından büyük bir bomba patlatmak için harekete geçti.
Hücum hattındaki alternatifleri artırmak isteyen yönetim, flaş bir ismi gündemine aldı.
Fotomaç'ın haberine göre kadrosuna kaliteli bir kanat oyuncusu katmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim ise; Atletico Madrid'in Belçikalı oyuncusu Yannick Carrasco...