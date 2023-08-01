Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına son hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! O yıldıza sürpriz talip
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yolda. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda düşünmediği bir futbolcuya teklif geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Bir yandan antremanları sürdüren sarı-lacivertli takım, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Kanarya, bu yaz sansasyonel hamleler yaparak kadrosunu güçlendirdi.