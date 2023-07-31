Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe yaptığı resmi açıklamayla Miha Zajc ile yeniden anlaşıldığını ve Mert Müldür ile prensipte anlaşıldığını duyurdu. (FB spor haberi)

Fenerbahçe yeni transferleri duyurdu.

Kanarya, Miha Zajc ile yeniden anlaştı, Mert Müldür için prensipte anlaştı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüz ayrıca Milli Futbolcu Mert Müldür'ün kalıcı transferi konusunda İtalya'nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir.