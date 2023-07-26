UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe,Zimbru ile karşı karşıya geldi ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki oyuncu, "Çok çalıştık ve iyi bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu sahasında 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, ilk golü kaydeden Ferdi Kadıoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte milli yıldızın sözleri:

Taraftarımızla birlikte harika bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Güzel de bir gol attım. Belki de kariyerimdeki en güzel gollerimden biriydi. Çok çalıştık ve iyi bir galibiyet aldık.