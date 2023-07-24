Teknik direktör İsmail Kartal 4 hazırlık karşılaşmasının 2'sinde Altay'ı, 1'inde İrfan Can'ı 90 dakika oynattı. Kızılyıldız'a karşı iki kaleci de 45'er dakika görev yaptı. 3-1 kaybedilen bu mücadelede iki golü Altay, bir golü de İrfan Can kalesinde gördü.

