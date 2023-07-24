Fenerbahçe ilk resmi maçına çarşamba günü Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu müsabakasıyla çıkacak.
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Fenerbahçe ilk resmi maçına çarşamba günü Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu müsabakasıyla çıkacak.
Zimbru'ya karşı kaleyi Altay Bayındır'ın mı yoksa İrfan Can Eğribayat'ın mı koruyacağı merak konusu. Hazırlık maçlarındaki tercihler, Altay'ın ağır bastığını gösteriyor.
Teknik direktör İsmail Kartal 4 hazırlık karşılaşmasının 2'sinde Altay'ı, 1'inde İrfan Can'ı 90 dakika oynattı. Kızılyıldız'a karşı iki kaleci de 45'er dakika görev yaptı. 3-1 kaybedilen bu mücadelede iki golü Altay, bir golü de İrfan Can kalesinde gördü.