Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den yerli harekatı! 3 yıldız birden...
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler yerli oyunculara çevrildi. Transferde yerli takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip Almanya'da forma giyen 3 yıldız ismin peşine düştü. Kurmaylar, oyuncuları kadroya katmak için görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Ayrıca sarı-lacivertliler transfer sezonunun başlamasıyla birlikte çok önemli yıldızları kadrosuna kattı.
Kurmaylar yine çok ses getirecek takviyeler için düğmeye bastı.