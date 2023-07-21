Yeni sezon çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe transferde önemli gelişmeler yaşıyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Wilfried Zaha gelişmesi! Kararını verdi
Yeni sezon çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Kadrosuna 8 takviye birden yapan sarı-lacivertli ekip yeni bir oyuncuya daha imza atmak istiyordu. Kanarya'nın transferde gözde ismi Wilfried Zaha. Ancak yıldız oyuncu sarı-lacivertli kurmaylardan karar vermek için ek süre istiyordu. Fildişi Sahilli oyuncu geleceği hakkında karar verdi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-lacivertli ekip kadrosuna 8 yeni futbolcu ekledi.
Ancak kurmayların transfer dönemindeki en gözde ismi Wilfried Zaha bu isimlerin arasına henüz dahil olmadı.