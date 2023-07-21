Fenerbahçe'de adı bir süredir ayrılık iddialarına karışan Crespo için menajerinden flaş bir açıklama geldi.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Crespo'nun menajeri resmen açıkladı! Takımdan ayrılıyor mu?
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerdeki sürpriz gelişme ise Crespo konusu oldu. Oyuncunun menajeri Domingos Crespo'nun takımdan kalıp kalmayacağı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | aspor.com.tr | ÖZEL HABER
Mehmet Cem Çakır| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 21.07.2023- 14:05
Fenerbahçe'de adı bir süredir ayrılık iddialarına karışan Crespo için menajerinden flaş bir açıklama geldi.
Portekizli oyuncunun menajeri Domingos Lopesbasında yer alan maaş beklentisi üzerine aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'a konuştu.
İŞTE O SÖZLER:
"Crespo'nun sözleşme uzatmak için Fenerbahçe'den 1.8 milyon Euro istediği haberleri yalan.