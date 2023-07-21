FENERBAHÇE HABERLERİ: Crespo'nun menajeri resmen açıkladı! Takımdan ayrılıyor mu?

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerdeki sürpriz gelişme ise Crespo konusu oldu. Oyuncunun menajeri Domingos Crespo'nun takımdan kalıp kalmayacağı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | aspor.com.tr | ÖZEL HABER